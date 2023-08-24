Главная » Невероятное в мире, Политика

На самом деле экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так

58 0


Прекрасное от Бербок.

На самом деле экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так

Предполагалось, что западные санкции разрушат экономику России, но вопреки всем прогнозам российская экономика демонстрирует рост. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в связи с этим высказала своё «разочарование от действия санкций», пишет издание Merkur.

«На самом деле экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так», — констатирует Бербок и объясняет это тем, что «логика демократий неприменима к автократиям». В интервью глава дипломатического ведомства Германии также выразила сомнения, что кризис можно решить «рациональными решениями и рациональными мерами, принимаемыми цивилизованными правительствами».

Разочарование Бербок объяснимо, так как в отличие от экономики Германии, которая с начала 2023 года находится в рецессии, российская экономика показывает рост. Западные экономисты, однако, считают такой рост недостаточно «долгосрочным» и указывают: «своим ростом Россия обязана прежде всего военной экономике и масштабному увеличению производства оружия и боеприпасов», — сообщает Merkur.

В интервью Анналена Бербок также раскритиковала правительство Германии «за изначальную сдержанность».

https://russian.rt.com/inotv/2023-08-24/Merkur-sankcii-neeffektivni–Berbok

Все должно было работать, но почему-то не работает. Потому что у автократий своя логика, а демократии ее не понимают.
Вот наконец все и объяснили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8589495.html
Метки: Германия, Россия, санкции, экономика, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Валютный исход России из Америки. Об экономических санкциях Вашингтона против России и наших мерах противодействия.
Валютный исход России из Америки. Об экономических санкциях Вашингтона против России и наших мерах противодействия
Об Украине и экономических санкциях против России
Секрет мировой экономики: что на самом деле скрывается за термином ВВП

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru