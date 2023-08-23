Главная » Политика, Экономика

Расширение нового банка БРИКС

36 0


Пятнадцать стран могут присоединиться к Новому банку развития БРИКС


Президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф объявила о планах начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах в рамках усилий по снижению зависимости от доллара США.

“Мы рассчитываем предоставить кредиты на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов в этом году. Наша цель – предоставить около 30% всего, что мы предоставляем [...] в местной валюте”, – заявила Руссефф британской газете во вторник.

Она добавила, что НБР выпустит долговые обязательства в рандах для кредитования в Южной Африке и сделает “то же самое в Бразилии с реалом”. По её словам, НБР “попытается либо совершить валютный своп, либо выпустить долг. И также в рупиях”.

Руссефф также сказала, не вдаваясь в подробности, что кредитор рассматривает заявки на членство примерно от 15 стран и что НБР, скорее всего, одобрит приём четырёх или пяти стран.

Что касается кредитования в местной валюте, президент НБР сказала, что это “позволит заемщикам в странах-членах избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США”. Она настаивала на том, что “местные валюты не являются альтернативой доллару”, добавив: “это альтернативы системе. До сих пор система была однополярной [...] её заменит многополярная система ”.

Роуссефф также, очевидно, стремилась отличить НБР от Всемирного банка и МВФ, отказавшись от политических условий предоставления кредитов.

"Мы отвергаем любые условия. Часто кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы этого не делаем. Мы уважаем политику каждой страны", – подчеркнула она.

Руссефф по-прежнему с оптимизмом смотрит на будущее кредитора, напомнив, что НБР, созданный в 2015 году, является новейшим из мировых банков развития.

"Мы превратимся в важный банк для развивающихся стран и развивающихся рынков. Наш фокус должен быть именно таким: банк, созданный развивающимися странами для себя", – подчеркнула она.

Тем временем в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся 15-й саммит БРИКС, в повестке дня которого, как ожидается, будут стоять вопросы, связанные с расширением группы.

"Как минимум 23 страны уже подали заявки на вступление в БРИКС, что свидетельствует о реальной эффективности и успешности этого преимущественно экономического объединения стран", – сказал Sputnik эксперт Российского национального комитета по изучению БРИКС Алексей Громов.

Он добавил, что расширение блока "можно только приветствовать, но нужно ответственно подходить к этому процессу, чтобы не снижать эффективность контактов между участниками".

Говоря о БРИКС в целом, эксперт подчеркнул, что организация "призвана способствовать экономическому росту и процветанию стран-участниц" и что "кратчайший путь к этому – рост торгово-экономических связей".

"Однако в условиях, когда все коммерческие операции осуществляются с помощью западной финансовой инфраструктуры, такие связи подвержены риску внешнего воздействия", – сказал Громов, приведя в качестве примера антироссийские санкции Запада.

В этой связи одной из приоритетных задач БРИКС, по мнению эксперта, должно стать создание независимых торговых инструментов.

"Это и торговые и энергетические центры БРИКС, и фондовая биржа группы, и платформа электронной коммерции, и арбитражный суд блока для разрешения торговых споров, а в перспективе – собственная валюта организации (возможно, цифровая) для торговли внутри клуба", – отметил Громов.

В схожем ключе высказался бывший президент Колумбии Эрнесто Сампер, который в интервью Sputnik заявил, что саммит БРИКС 2023 года "значим и важен для достижения трех целей".

В первую очередь, по мнению Сампера, саммит должен способствовать укреплению мира во всем мире, во вторую – развитию одной из экономических основ новой глобализации.

Третья цель – начать реализацию другого проекта многополярного мира, в котором на самом деле учитываются не экономические условия, в которых оказались страны, а их политическая идентичность", – настаивает экс-президент Колумбии.

t.me/murrrzio/2490 – цинк

1. Более 20 стран официально готовы присоединится к БРИКС. Из них часть очевидно вступит в БРИКС в ближайшие несколько лет. На карте страны БРИКС и страны кандидаты.
2. Индия и Бразилия на официальном уровне сняли свои возражения по расширению БРИКС и согласно на рост организации с приемом новых членов.
3. Концепция дедолларизация мировой экономики будет одним из магистральных направлений развития БРИКС.

Дыхание нового пост-вашингтонского мира.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8586918.html
Метки: Бразилия, брикс, индия, Китай, миропорядок, Россия, США, экономика, юар
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вместе против доллара: чем вызван активный интерес к саммиту БРИКС
БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнёрства
БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнёрства
Новая архитектура цифровой экономики

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru