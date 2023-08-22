Главная » Видео, Наука, Творчество

Невообразимо маленькая величина огромной мощи. Начало

9 0

Начинаем цикл передач, посвященный ядерным технологиям.
«Американские ядерщики точно знали, что мощность взрыва Царь-бомбы сознательно была уменьшена вдвое — нашим специалистам требовалось испытание, а не уничтожение островов архипелага Новая Земля, как знали и то, что в арсеналах Советского Союза имелось еще шесть вот таких изделий»… О создании советского атомного проекта рассказывает Борис Марцинкевич.

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4YrAkoe2Lxg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Готхард Хейнрици. Война на уничтожение
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru