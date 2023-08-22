Невообразимо маленькая величина огромной мощи. Начало
Начинаем цикл передач, посвященный ядерным технологиям.
«Американские ядерщики точно знали, что мощность взрыва Царь-бомбы сознательно была уменьшена вдвое — нашим специалистам требовалось испытание, а не уничтожение островов архипелага Новая Земля, как знали и то, что в арсеналах Советского Союза имелось еще шесть вот таких изделий»… О создании советского атомного проекта рассказывает Борис Марцинкевич.
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
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