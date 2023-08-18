ЮАР во тьме: Саммит БРИКС ощутит на себе Энергокризис
Саммит БРИКС в ЮАР может остаться без света, поскольку его наверняка затронут веерные отключения электричества в городе. Си Цзиньпин примет участие в BRICS 2023 в ЮАР. ООН примет участие в саммите БРИКС. Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Brics summit 2023 БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге может остаться без света, поскольку его наверняка затронут веерные отключения электричества в городе. Южноафриканский Eskom не будет вносить изменения в график веерных отключений электричества во время работы в Йоханнесбурге во время саммита БРИКС с 22 по 24 августа.
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