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Трамп лидирует среди республиканцев

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Предвыборный расклад по праймеризм внутри республиканской партии.
Преследование Трампа демократами очевидным образом надули ему огромный рейтинг, в результате чего ДеСантис, на которого делает ставку партийный истеблишмент, совсем потерялся, как впрочем и все прочие оппоненты, включая бывшего вице-президента Пенса (при Трампе), который выступает в роли чистого спойлера.

Если Трампа не посадят до выборов, то агент Дональд очевидным образом будет выдвинут от республиканской партии и на выборах вполне может попытаться захватить власть, если конечно не случится очередная "ступенька Байдена".

В любом случае, все идет к выборам Байден-Трамп 2024, при этом оба кандидата предельно замазаны во всяком-разном, что будет сопровождаться попытками объявить импичмент Байдену в Палате Представителей и расследовать коррупцию на Украине с участием Хантера и Байдена и посадить Трампа за ненадлежащее хранение секретных документов и вмешательство в выборы. Наших в этих разборках нет. Наиболее благоприятный сценарий для нас, это нарастание центробежных тенденций внутри США вследствие обостряющего конфликта внутри американского истеблишмента. Нам важна не победа одного из участников этого цирка, а именно конфликт между ними.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8573753.html
Метки: байден, выборы, США, Трамп
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