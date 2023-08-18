Смысл науки, как представляется, лежит на поверхности и заключается в познании чего-либо, но в отличие от «познания вообще», как-то иначе, по- научному. Обратимся к нашей двойственной процедуре раскрытия смысла термина «наука». Первый приём акцентирует содержание термина в форме дистанцирования от прочих специфических вариантов познания, как-то обыденного, религиозного и т.п. Этимологический путь толкования обращает нас к истории праславянской культуры, к зарождению образования на основе овладения грамотой и изучения различных текстов.

Придание глаголу «познавать» (в традиционном интуитивно-бытовом употреблении его) специфического оттенка «научно» познавать, полезно подкрепить неким обоснованием в форме раскрытия смысла науки . При попытке раскрыть смысловое содержание актуального термина мы располагаем двумя приёмами: обзором сложившейся практики употребления термина и обращением к толкованиям этимологической направленности. Ценность первого позволяет нам «держаться наплаву» в потоке эволюционирующей лингвистики, а обращение к корням этого процесса гарантирует некую устойчивую целостность нашего развивающегося миропонимания. Не вредно упомянуть, что пара названных противоположностей (актуальная ситуация и происхождение термина) являет в статусе частного случая закон двойственности как причину развития мира, да и движения вообще.



Итак, с одной стороны мы умеем отличать научное познание от других форм познавательной деятельности, а с другой – осмысливаем содержание научного познания опосредованным другой формой деятельности – обучением, научением.



Устраивает ли такое положение? Нет, ибо совокупность внешних отличительных признаков вкупе с указанием некоего посредника происхождения термина не приближают нас к раскрытию сути научного познания.

В поиске иного способа раскрытия сути научного познания обратимся к импульсу, формирующему взгляд на познание изнутри.



Что такое познание? – Это деятельность индивида, обладающая определенной внутренней структурой. Структура включает ряд элементов: субъект, объект, предмет, внешние условия, процедура, продукт [1]. Конструктивное указание всего лишь первой тройки элементов названного ряда представляет значимый шаг к осознанию сути познания.



Ключом в этой тройке является предмет познания, извлекаемый из «объекта» через проявление актуальной потребности, в нашем случае – одного из аспектов рассмотрения объекта, – познавательного аспекта. Суть научного познания проявляется через указание предмета деятельности, предмета познания.



Следует особо отметить, что указание на предмет должно специфически проявлять его, но не описанием внешних признаков, как зачастую бывает, а достаточно конструктивно, так, чтобы предмет проявлялся не только в автономии, но и встроенным в целостную картину мира.



Испытанным способом такого определения предмета деятельности является онтогенезное определение понятия, включающее три атрибутивных признака: указание родовой принадлежности и видовых отличий и перечня генетических признаков [2].

2. Легитимность и парадигмальность, как соотносятся?

В практике создания и прочтения текстов научной направленности полезно не пренебрегать понятиями легитимность и парадигмальность как критериями, способствующими оценке текста степенью пригодности или непригодности к построению диалога, поскольку такой пригодностью или непригодностью можно оправдать или отвергнуть его порождение.

Легитимность, что это? Легитимность как характеристика излагаемых текстом суждений из позиции признания их законности, соответствующей неким принятым соглашениям и понятиям, есть условие приятия суждений определенным кругом читателей.



Согласен или несогласен читатель с авторскими суждениями при чтении текста научного содержания, зависит от неявно обозначаемого множества факторов, но интегральный параметр, отражающий пригодность текста к порождению диалога, может быть выражен качественной оценкой в форме «согласен-несогласен».



Так от чего же зависит согласие или несогласие читателя научного текста с его автором? Другими словами: чем, каким критерием можно охарактеризовать концептуально-легитимную готовность читателя к пониманию авторского текста?

В смысловой структуре текста актуально присутствуют два вида конструктивных элементов: понятия и законы. В практике научной коммуникации интуитивно полагается, что автор и потенциальный читатель владеют если не идентичными, то условно близкими множествами этих элементов.



Частные отклонения от идентичности при сопоставлении авторских и читательских составов множеств являют как раз наличие подходящих условий для развития диалогового режима научной коммуникации. Критичными являются крайние точки: полное совпадение множеств делает текст для читателя комфортным, а пустое множество общих элементов – непонятным.

В чём заключается полезность обращения к понятию «легитимность» в теме актуализации технологии построения научных диалогов в форме текстовых публикаций?



Легитимность как установка на создание научного текста, ориентированного на приятие текста читателем определенного образовательного уровня выступает в статусе неявного соглашения между автором и потенциальным читателем и служит развитию культуры научных коммуникаций.



По отношению к тексту в целом легитимность есть его внутренняя характеристика и в соответствии с законом двойственности соотносится с некой внешней характеристикой его. Что же это за характеристика?

Парадигмальность, как внешняя характеристика научного текста есть неявное обязательство автора не выходить из границ представления актуальной темы, обозначенных определенной парадигмой.



Парадигма актуальной темы, это её концептуальное толкование, в котором зафиксировано современное авторское видение, модель рассматриваемого фрагмента мира или мира в целом. Пара противоположностей «легитимность-парадигмальность» своим взаимодействием являют механизм встраивания содержания научного текста в некую модель целостного научного видения мироустройства.

3. О смысле диалога.

Что такое диалог? Это коммуникативный механизм, исполнитель воли Творца. Диалогу предписана задача претворять в развивающемся мире действенность принципа единства. Диалогизируют все части мира, обладающие автономией, диалогизируют в разных формах.



Мы обращаемся к научному диалогу в форме текста. Научный текст обладает автономией, порождаемой авторским проявлением собственного образа мира на некой избранной тематике. Научный текст обладает специфическими коммуникационными элементами.



Это уже упомянутые парадигмальность и легитимность. Парадигмальность ответственна за встраивание фрагмента авторского образа мира в его целостную картину, а легитимность ориентирована на моделирование автономных фрагментов мира от авторского научного миропонимания. В процессе диалога могут изменяться элементы образа мира читателя в результате взаимодействия с авторским образом мира.

4. О построении диалога.

Гарантирован ли диалог в процессе чтения научного текста? Практика показывает – нет, не гарантирован! Каковы условия осуществления диалога?



Видимо, их можно выявить, анализируя структуру научного текста. Какие информационные автономии присутствуют, проявляются в теле научного текста? Назовём их: знания, понятия, законы и испытаем каждый вид на статус структурного элемента, иначе – информационной автономии.

Законы, как установленные и закреплённые научным сообществом понятийно-логические конструкции из понятий, являются некими константами при построении авторского поисково-творческого маршрута научной мысли.



Понятия обладают двойственностью своего статуса: с одной стороны они входят в состав законов, с другой – проявляются в ходе построения поисковых суждений как автономные элементы. Знания же, скорее следует отнести к особому виду структурных элементов, как не наделённых стабильностью при поисковом построении новых конструкций, а лишь претендующих на этот статус.



Допустимо считать, что знания, хоть и обладают структурой из понятий, подобно законам, но имеют существенное отличие в том, что проживают более короткий период признания и использования [3].

С учётом отмеченных свойств знаний, понятий и законов как структурных элементов научного текста, можно вернуться к вопросу об условиях зарождения диалога между автором текста и читателем. Для этого нам потребуется рассмотреть диалог как средство коммуникации с акцентированием его внутреннего устройства, с выявлением механизма развития диалога.

С позиции внешнего наблюдателя диалог, это взаимодействие двух автономий, двух сознаний. Он актуализирует некий фрагмент мироустройства, некую тему.



Сознание индивида также наделено некой структурностью и это позволяет нам выделить в его структуре часть, ответственную за диалог.



Даже поверхностное знакомство с исследованиями этой темы в современной психологии позволяет наделить такой ролью понятие «образ мира» по А.Н. Леонтьеву [5]. Образ мира, представленный множествами знаний, понятий, законов и их связей, условимся считать органом, ответственно участвующим в организации диалога.



Структуру образа мира условимся считать двухуровневой, включающей множество понятий, представляющее базовый или первичный слой и два множества производного слоя: множество законов и множество знаний.

Концептуальную модель диалога можно представить в форме взаимодействия двух образов мира, замещающих собственно автора научного текста и читателя.



В этой позиции можно использовать для отображения условий зарождения диалогового процесса язык диаграмм Венна и оценивать возможность или невозможность зарождения его в зависимости от мощности множества пересечения множеств понятий в исходных образах мира.

5. О продуктивности диалога.

Изменение в процессе диалогового взаимодействия элементов образа мира читателя свидетельствует о продуктивности диалога. Важно иметь возможность определить априори, до запуска диалога, будет ли он продуктивен.



По каким признакам? Их можно оценить, сопоставляя пары соответствующих элементов образов мира. Рассмотрим последовательно пары видов: парадигмальность, легитимность, законы, знания, понятия.

Парадигмальность – наиболее весомая, внешняя характеристика образа мира. Несовпадение парадигм, культивируемых вступающими в диалог, ставит под вопрос не только какую-либо продуктивность диалога, но его возникновение. Например, попытка взаимодействия в режиме диалога в парадигме диалектического видения мироустройства с одной стороны и тринитарного – с другой оказалась тотально не реализуемой [7].

Легитимность как авторская установка строить свои суждения с опорой на признаваемые в современном научном сообществе законы открывает возможность диалога, следовательно наделяется статусом обязательного требования к авторскому тексту и одновременно – в статусе предпочтительного требования при отборе читателя.

Законы и знания, актуальные в рамках обозначенной темы, как отмечено выше, отличаются между собой лишь статусом обладателя. Закон как суждение, признаваемое научным сообществом в качестве основания для построения поисковых суждений, проявляется в научном тексте от имени сообщества.



Знания же, проявляемые как результат следования законам в частном тематическом пространстве, напротив, выступают в авторской вариации применения законов.



Таким образом, множество законов и знаний, являющееся пересечением таковых в авторском и читательском образах мира, образуют собственно реактор, в котором генерируются новые суждения, способствующие развитию образов мира диалогизирующих исследователей.

Понятия, актуализируемые в авторском научном тексте, суть фундаментальная платформа диалога. Пересечение множеств понятийного состава в образах мира диалогизирующих, полностью определяет своим составом возможность или невозможность диалога.



Чем ближе мощность этого множества к мощности понятийного множества читателя, тем комфортнее развивается диалог. Если множество пересечения пусто, то невозможны ни диалог, ни комфортное прочтение текста.

6. О возможности апарадигмальной науки

С того исторического момента, когда научное сообщество познакомилось с исследованием науки, ассоциируемым с именем Томаса Куна, мы не знаем науки, которую можно было бы назвать апарадигмальной, то есть свободной от определённых ограничений, в совокупности именуемых парадигмой.



Излагая историю развития науки, в принципе, можно построить ряд из сменяющих одна другую парадигм. Каков получится этот ряд в исторической перспективе: конечным или бесконечным?



В ходе соответствующего исследовательского посыла полезно иметь в виду, что доступный современнику отрезок ряда парадигм иерархичен, ибо приходящая на смену уходящей, парадигма не отрицает предшественницу, а содержит её в своей, более развитой структурности. Следовательно, парадигма несёт признак зрелости науки на эволюционной шкале истории.

Из обозначенной позиции просматривается взгляд на понятие конца мира или невозможности его. Вопрос выбора одного из двух – вопрос веры, ибо в обозримом современнику пространстве доказательств неизбежности того или другого, не обнаруживается научных инструментов. Однако такая ситуация не уникальна, наоборот, её можно считать постоянной спутницей поисковой мысли исследователя.

Из актуализации статуса научной парадигмы как показателя духовной зрелости социума легко сделать шаг к поиску ответа на вопрос выбора варианта понимания конечности или бесконечности жизни. В частности, возможна такая постановка исследовательской задачи.



Если жизнь как космическое явление не прекращается никогда, если она есть вечный циклический и развивающийся процесс, то как должна выглядеть парадигма этого развития?



Может, понятие парадигмы как временного, периодически возрождающегося ограничителя роста сознания на каком-то этапе, обретет статус рудиментарного органа развивающегося социума? Или развивающийся процесс жизни подарит обществу парадигму иного типа, скажем, выполняющую роль не ограничителя, направителя эволюции?

В ходе предварительной ориентации поиска ответов вспомним, что мы располагаем принципиально лишь двумя начальными ориентирами (внутренним и внешним): эмпирическим, основанным на аппроксимации наблюдённых закономерностей и эзотерическим, заимствующим представления об эволюции из прочих источников.



Анализ эмпирики говорит о том, что перспективный ряд научных парадигм демонстрирует возрастание общности положений при переходе от предыдущей парадигмы к последующей.



Можно считать, что ранг положений, формирующих парадигму, мигрирует при этом от закономерностей, законов и других положений «договорного» происхождения к положениям большей ёмкости, к принципам, как обоснователям законов и подтверждение этому предположению можно видеть, как сказано, в «прочих источниках», например, в [6;8].

Сохранится ли в дальнейшем эволюционном процессе понятие науки как развивающегося познания с верхним ограничителем творчества в статусе научной парадигмы или наука обретёт новый статус, сочетающий две противоположности (исследование сотворённого и собственно творение) – вопрос, как видится, достойный внимания исследователя.



В аспекте внимания к этому вопросу, в частности, проявляется культивируемое автором онтогенезное мышление, синтезирующее гармонический процесс «познание-творение» с опорой на понятие обратимости процессов вообще [4]. Зачатки такого синтетического процесса мы можем актуализировать в повседневной нашей деятельности и не обязательно – научного содержания.



Любая наша созидательная деятельность представима в двухфазовой идеальной модели, включающей творческую фазу, синоминизирующуюся с «изобретать», «фантазировать» и практико-исполнительную фазу, наполняемую действиями по реализации задуманного.



Не отражает ли такая модель зародыш творческой потенции человека, мыслимого как «дитя Творца»? Не ассоциируется ли межфазовый переход в процессе научной познавательной деятельности с латентным переходом путника на ленте Мёбиуса, не пересекающего её края?

Что касается современного корректно-этимологического толкования термина «наука», то можно отклонить попытку его ревизии с учётом лишь расширения в исходном выражении «овладение грамотой и изучение текстов» и толковать грамоту и тексты как «познание вообще» и «источники вообще».



Такая расширенная интерпретация исходных посылок расширит представление о поле научной деятельности в приближении её статуса к божественному.

Заключение.

Краткий экскурс в перспективу науки как поисково-творческой компоненты развивающегося общественного сознания, не ориентировался на конструктивное проявление её будущего. Скорее, он лишь проявил определённый посыл исследовательского взгляда в этом направлении.



Тем не менее актуализация технологии сотворения научных текстов, приводящая к детализации заложенного Томасом Куном взгляда на раскрытие структурно-понятийного портрета науки, может внести в современность некий дополнительный взгляд, способствующий его дальнейшему исследованию.

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Ю.В. Карякин



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