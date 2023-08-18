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Думай, что постишь

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Роскомнадзор рассматривает проекты потенциального закона, который ограничит возможности публикаций в открытых источников материалов по атакам противника на территории РФ.
Под запрет потенциально попадут:

1. Публикация кадров работы ПВО (позиции, пуски ракет и т.д.)
2. Публикация кадров атаки (пролеты, попадания)
3. Публикация кадров повреждений после атаки

В качестве наказания за нарушения данных ограничений рассматриваются различные штрафы, а также реальные сроки в тюрьме. Принятие подобного закона можно ожидать уже осенью этого года (вместе с другими "новшествами" в вопросах контроля информационного пространства) после старта осенней сессии в Государственной Думе.

Спустя полтора года войны решились подкрутить гайки в вопросах военной цензуры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8575199.html
Метки: государственная дума, дроны, общество, право, роскомнадзор, Россия, цензура
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1397 1101
    Valeriy Bondarik 18 августа 20:16

      ”’&“`Privet`ik“`&”’

      _Военную ЦЕНЗУЗУ – вскоре ВВЕДУТ,
      И свободе слова – БУДЕТ КАПУТ…?
      Свободным публикациям – будет “ХАЛЬТ”…?
      А тех,кто Нарушат – ФЭЙСОМ–об–асфальт…?
      Самое БЕЗобидное – ШТРАФом “наградят”…
      * а в ХУДШЕМ-случае – П О С А Д Я Т !!!
      …ЗА свободу слова – тянуть БУДУТ сроки…
      …Времена ЭТИ “счастливые” – уже НЕ далёки… :-(
      ——————————!!!!!!!!!!!!!!

      всё Лучше-ЛУЧШЕ-и-лучше – СТАНОВИТСЯ в рф “жить”…
      СПЕЦ-”хомут”-ЦЕНЗУРЫ – Заставят ВСЕХ “носить”…?… :-(
      * но в-общем-то Россию – Можно и ПОНЯТЬ…
      * НЕ всю Инфу(О стране) – “можно” оглашать…
      * а Прикрываясь Свободаю-слова ИНЫЕ – Начали Инфу искажать-И-лгать… :-(
      $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      _но НЕЛЬЗЯ людям говорить запрещать!
      _НЕЛЬЗЯ социум – К молчаниям ПРИНУЖДАТЬ…
      _АДЕКВАТНЫМИ закон’ами – ЭТО нужно Регулировать!!! :-)
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      =======
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон. Канада. 18__8__23.

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      • 11837 10601
        ВалерийValeriy Bondarik 18 августа 20:26

          Салям Алейкум, тезка. Свобода это не вседозволенность. Если у человека не хватает мозгов, что бы понять, что хорошо делать, а что нет, то такого палкой по голове лупить не грех для придания верного направления мысли.

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