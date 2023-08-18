Думай, что постишь
Роскомнадзор рассматривает проекты потенциального закона, который ограничит возможности публикаций в открытых источников материалов по атакам противника на территории РФ.
Под запрет потенциально попадут:
1. Публикация кадров работы ПВО (позиции, пуски ракет и т.д.)
2. Публикация кадров атаки (пролеты, попадания)
3. Публикация кадров повреждений после атаки
В качестве наказания за нарушения данных ограничений рассматриваются различные штрафы, а также реальные сроки в тюрьме. Принятие подобного закона можно ожидать уже осенью этого года (вместе с другими "новшествами" в вопросах контроля информационного пространства) после старта осенней сессии в Государственной Думе.
Спустя полтора года войны решились подкрутить гайки в вопросах военной цензуры.
”’&“`Privet`ik“`&”’
_Военную ЦЕНЗУЗУ – вскоре ВВЕДУТ,
И свободе слова – БУДЕТ КАПУТ…?
Свободным публикациям – будет “ХАЛЬТ”…?
А тех,кто Нарушат – ФЭЙСОМ–об–асфальт…?
Самое БЕЗобидное – ШТРАФом “наградят”…
* а в ХУДШЕМ-случае – П О С А Д Я Т !!!
…ЗА свободу слова – тянуть БУДУТ сроки…
…Времена ЭТИ “счастливые” – уже НЕ далёки… :-(
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всё Лучше-ЛУЧШЕ-и-лучше – СТАНОВИТСЯ в рф “жить”…
СПЕЦ-”хомут”-ЦЕНЗУРЫ – Заставят ВСЕХ “носить”…?… :-(
* но в-общем-то Россию – Можно и ПОНЯТЬ…
* НЕ всю Инфу(О стране) – “можно” оглашать…
* а Прикрываясь Свободаю-слова ИНЫЕ – Начали Инфу искажать-И-лгать… :-(
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_но НЕЛЬЗЯ людям говорить запрещать!
_НЕЛЬЗЯ социум – К молчаниям ПРИНУЖДАТЬ…
_АДЕКВАТНЫМИ закон’ами – ЭТО нужно Регулировать!!! :-)
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 18__8__23.
Салям Алейкум, тезка. Свобода это не вседозволенность. Если у человека не хватает мозгов, что бы понять, что хорошо делать, а что нет, то такого палкой по голове лупить не грех для придания верного направления мысли.
Свобода слова с ответственностью за это слово. Так правильно. За базар надо отвечать.