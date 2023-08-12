Легализация экономки, трудовые лагеря, экономия европейцев на кошках, почему не нужно повышать МРОТ
Новости недели обсуждаем с заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олегом Матвейчевым. Ведущая — Дария Павлова.
0:52 Россия вошла в топ-5 экономик. Как это вышло, и что происходит с уровнем жизни в “развитых странах”?
11:33 “Чёрный список” блогеров и обеление экономики;
17:19 Смогут ли чиновники избавиться от “канцелярского языка”, и в чём его опасность;
21:28 Почему поднимать МРОТ – это не всегда хорошо;
31:39 сокращение турпотока в Европу и резкое подорожание внутреннего туризма в России. Хорошо или плохо, что заграница ограничена?
37:12 Операторы связи предоставили в Роскомнадзор данные почти о 217 млн абонентов. Зачем это делается?
41:05 Зачем в Госдуме уточнили термин «уклонение от мобилизации». Новая волна уже скоро?
43:30 Принят закон о трудовом воспитании школьников. Для чего это нужно?
47:31 Интернет зависимость у обнаружена у 13% россиян. Как это используетс в информационной войне?
51:53 Депутаты пересядут на отечественные автомобили?
54:39 В России создадут реестр сказок, танцев и ремёсел. Для чего это нужно?
57:15 Зачем возрождают бренд “Эхо Москвы”?
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