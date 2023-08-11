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Микрософт отключает лицензии в России

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Лицензии Microsoft перестанут действовать в России в сентябре

Один из крупнейших поставщиков ПО и офисного софта Microsoft с 30 сентября прекратит продление корпоративных лицензий на продукты и решения компании в России.

Бизнес-клиенты Microsoft получили уведомление о том, что компания перестанет продлевать корпоративные подписки. О рассылке стало известно сегодня, 10 августа.

В службе поддержки компании отмечают, что это развитие решения компании от марта 2022. Тогда в Microsoft официально заявили, что приостанавливают продажи своих продуктов в России.

— Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России, — говорится в сообщении.

В компании также прокомментировали новое решение. Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, отмечается в документе. После 30 сентября продлить действующие подписки Microsoft российские корпоративные клиенты больше не смогут.

Смеюсь читая такие новости – на домашнем ПК с 1995 года стояли только и исключительно пиратские версии Windows начиная с Windows 95. Отсутствие каких-либо лицензий, работе никак не мешало. Предприятиям будет посложнее конечно, так как есть требования по лицензированному программному обеспечению.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8559162.html
Метки: личное, программное обеспечение, Россия, санкции, США
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