Енисейский меридиан. Документальный фильм (1984)
Фильм рассказывает об истории, экономическом, социальном и культурном развитии Красноярского края.
Кинопленка отсканирована на современном фильмосканере, проведена цветокоррекция. Гостелерадиофонд, 2021 г.
Красноярское телевидение 1984
Автор сценария – В. Денисов
Режиссер – Иван Данилюк
Оператор – Петр Гордеев
Оператор – Василий Русанов
Оператор – Ю. Пономарев
Оператор – Юрий Устюжанинов
#ЕнисейскийМеридиан #ДокументальныйФильм #красноярск
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