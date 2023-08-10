Мечислав Вайнберг. Камерная симфония № 2 для струнного оркестра и литавр (1988)
Камерная симфония № 2 для струнного оркестра и литавр в 3-х частях
Исполнитель: Симфонический оркестр Государственной филармонии Литовской ССР. Дирижер – Юозас Домаркас
Композитор: Вайнберг Моисей (Мечислав)
Концерт 10-го фестиваля советской музыки “Московская осень”. Запись по трансляции из Концертного зала им. П.И.Чайковского.
Главная редакция музыкальных программ, 1988 г.
#МечиславВайнберг #СимфоническийОркестр #ЮозасДомаркас
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