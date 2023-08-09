Остановись, мгновение! Дмитрий Бальтерманц (1982)
Передача цикла о фотографах, которые создавали фотолетопись страны.
О творчестве советского фотокорреспондента Дмитрия Бальтерманца – мастера документальной фотографии. По словам Д.Н.Бальтерманца, надо очень любить фотографию, чтобы после получения математического образования начать с нуля осваивать новую профессию. В передаче участвуют артист Владимир Дружников, поэт Евгений Евтушенко, политический обозреватель газеты “Правда” Всеволод Овчинников.
Главная редакция народного творчества 1982
Автор сценария – Борис Кронин
Режиссер – Валентина Мельникова
Ведущий – Лев Шерстенников
#ОстановисьМгновение #ДмитрийБальтерманц #фотография
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