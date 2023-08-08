Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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А Медынский курирует написание нового единого учебника по истории России с 5-10класс..Медынский -помните такого министра образования,чем то на нарышкина похож,такой мелкий ботан еврейский ..Вел переговоры по Украине первые в Стамбуле-млел,бледнел и заикался ,этот напишет..
Есть такой город, с названием необычным Смела, с изобилием курганов древних, расположен он в Украине, область называется Черкасская. Именно там Мединский и родился. Национальность у него вполне себе определяемая, поскольку в Украине, в ее западных и центральных частях была, как ее называли, черта оседлости для еврейского народа, которому воспрещалось жить в крупных российских городах. Кто по национальности Мединский? Тут намешано много, скорее всего есть украинские и польские корни, естественно, и еврейские имеются.