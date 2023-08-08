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В Мариуполе избавились от “памятника голодомору”

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В Мариуполе избавились от "памятника голодомору" установленного в период украиской оккупации Мариуполя.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8553404.html
Метки: голодомор, мариуполь, репрессии, Украина, фальсификации
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30251 25681
    марина 43 мин. назад

      А Медынский курирует написание нового единого учебника по истории России с 5-10класс..Медынский -помните такого министра образования,чем то на нарышкина похож,такой мелкий ботан еврейский ..Вел переговоры по Украине первые в Стамбуле-млел,бледнел и заикался ,этот напишет..
      Есть такой город, с названием необычным Смела, с изобилием курганов древних, расположен он в Украине, область называется Черкасская. Именно там Мединский и родился. Национальность у него вполне себе определяемая, поскольку в Украине, в ее западных и центральных частях была, как ее называли, черта оседлости для еврейского народа, которому воспрещалось жить в крупных российских городах. Кто по национальности Мединский? Тут намешано много, скорее всего есть украинские и польские корни, естественно, и еврейские имеются.

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