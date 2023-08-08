Китай давят с морей, Индия обостряет игру, или Почему альянс Москвы и Пекина важен для Евразии
Обстановка вокруг Тайваня сегодня на острие внимания всего мира. Зачем США наращивают свое военное присутствие на Филиппинах и в Бенгальском заливе, почему осложняются отношения Китая и Индии, как Москве воспринимать встречу Си с главами стран Центральной Азии и почему углубление отношений с Россией становится все более безальтернативным для КНР говорят автор тг-канала «Китайский связной» Руслан Карманов (из Гонконга) и политолог Руслан Сафаров.
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