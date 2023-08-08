Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Китай давят с морей, Индия обостряет игру, или Почему альянс Москвы и Пекина важен для Евразии

24 0

Обстановка вокруг Тайваня сегодня на острие внимания всего мира. Зачем США наращивают свое военное присутствие на Филиппинах и в Бенгальском заливе, почему осложняются отношения Китая и Индии, как Москве воспринимать встречу Си с главами стран Центральной Азии и почему углубление отношений с Россией становится все более безальтернативным для КНР говорят автор тг-канала «Китайский связной» Руслан Карманов (из Гонконга) и политолог Руслан Сафаров.


ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
Вконтакте «Точка сборки» — https://vk.com/point_assemblage
Rutube «Точка сборки» — https://rutube.ru/channel/30805971/

#РусланСафаров #РусланКарманов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g-uJiotRFrc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Война: сначала Китай, затем Россия
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ОБРУШИЛИ РАДИ СПАСЕНИЯ ДОЛЛАРА

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru