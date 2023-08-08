Городецкая живопись. Документальный фильм (1978)
О народном художественном промысле – городецкой росписи и ее влиянии на творчество художницы, лауреата Государственной премии СССР, лауреата Международной премии имени Г.Х.Андерсена Татьяны Мавриной, которая написала и проиллюстрировала книгу “Городецкая живопись”.
Горьковское телевидение 1978
Автор сценария – Татьяна Маврина
Автор сценария – Юрий Беспалов
Режиссер – Юрий Беспалов
Оператор – Анатолий Барышков
#ГородецкаяЖивопись #ДокументальныйФильм #НародныеПромыслы
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