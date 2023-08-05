Идеология как двигатель и часть культуры (Николай Азаров)
«Когда культура деидеологизирована, она становится элитарной»… и в этом нет ничего хорошего. Николай Азаров, премьер-министр Украины 2010-2014 гг. рассуждает о трансформации культуры в зависимости от идеологии, царящей в обществе.
Ведущий: Максим Романычев
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