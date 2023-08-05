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Идеология как двигатель и часть культуры (Николай Азаров)

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«Когда культура деидеологизирована, она становится элитарной»… и в этом нет ничего хорошего. Николай Азаров, премьер-министр Украины 2010-2014 гг. рассуждает о трансформации культуры в зависимости от идеологии, царящей в обществе.

Ведущий: Максим Романычев

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#НиколайАзаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t4m8L3gv8-4
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