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Повреждения БДК “Оленегорский горняк”

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Появились спутниковые фотографии гавани Новороссийска. "Оленегорского горняка" довели до пирса, угрозы затопления корабля нет.


Ведутся работы по устранению полученных повреждений. Моряки хорошо провели борьбу за живучесть корабля. В общем, сравнительно легко отделались, хотя некоторое время "Оленегорскому горняку" придется провести на ремонте, как в прошлом году у нас это было с тральщиком "Иван Голубец" получившим повреждения кормы при атаке морского беспилотника. Еще с прошлого года "Иван Голубец" выполняет боевые задачи. Ждем возвращения "Оленегорского горняка" с ремонта. Ну и усиления охраны портов конечно же. Противник наверняка будет пытаться повторять подобные беспокоящие атаки, недооценивать которые не следует.





Фото снятые в первой половине дня, когда набравший воды БДК отводили к пирсу, попутно откачивая воду.

Есть неподтвержденные сообщения, что якобы атака осуществлялась французскими дронами в качестве мести за переворот в Нигере. Если это действительно так (изучения обломков дрона покажет), то как-то маловато будет, учитывая, что Франция теряет очередную страну, притом самую ключевую. Сегодня французская пресса разразилась истерикой на тему того, что после переговоров военных Нигера с военными Мали, новые власти Нигера начали контакты с ЧВК "Вагнер", силы которой развернуты на территории Мали. Если это так, то это прямо скажем ожидаемо – Нигер, наиболее логичное место для съемок следующей серии франшизы "Турист".


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8544454.html
Метки: бдк, война на море, дроны, новороссийск, флот, Франция
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