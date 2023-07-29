Удар по зданию СБУ в Днепропетровске
ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепропетровске. Часть здания разрушена, есть 200-е и 300-е. Разбирать завалы будут ночью.
Помимо этого ПВО ВСУ уже традиционно отрабатало по высотке рядом с зданием СБУ, пытаясь отразить ракетный удар. В результате попадания есть как минимум 3 раненых.
Так здание выглядело до ударов.
Надо по Владимирской 33 в Киеве.
Новости украинского телевидения. В дрожь бросает – “есть пятеро погибших, они обратились за помощью, но без госпитализации. Это огромное везение”.
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