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Возрождение — объединение здравых мужей

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Алексей Овчинников – координатор общероссийского движения «Возрождения» г. Смоленска, лидер движения Смоленские Витязи».
Движение Возрождение воспитывает, объединяет сильных и здравых мужей на основе спорта, народной экономики, экологии, здоровье и других составляющих сильных Духом людей.

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#возрождение #объединение #АлексейОвчинников #экология #здоровье #Смоленск
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bNHXfgp_NhE
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 918 878
    Сан Саныч 18 мин. назад

      Говорит про “Круг”, боится сказать “Круговая порука”. Кстати сказать, ничего дурного в правильном понимании.

      Говорит “Народовластие”, а не “Демократия”. Но это одно и тоже, только на разных языках. И тоже ничего дурного в правильном понимании.

      Ладно, не буду “душнильством” заниматься. Курганам в Гнёздово повезло тем, что за городом находятся. Иначе прошлись бы катком, как это было при строительстве минских микрорайонов (“на память” осталась шильдочка “ул.Курганная”).

    • 918 878
      Сан Саныч только что

        Между прочим, Белорусская Советская Республика была провозглашена 1-го января 1919-го года именно в Смоленске. И до 5-го января 1919-го года Смоленск был столицей БССР.

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