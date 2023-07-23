Возрождение — объединение здравых мужей
Алексей Овчинников – координатор общероссийского движения «Возрождения» г. Смоленска, лидер движения Смоленские Витязи».
Движение Возрождение воспитывает, объединяет сильных и здравых мужей на основе спорта, народной экономики, экологии, здоровье и других составляющих сильных Духом людей.
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#возрождение #объединение #АлексейОвчинников #экология #здоровье #Смоленск
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Говорит про “Круг”, боится сказать “Круговая порука”. Кстати сказать, ничего дурного в правильном понимании.
Говорит “Народовластие”, а не “Демократия”. Но это одно и тоже, только на разных языках. И тоже ничего дурного в правильном понимании.
Ладно, не буду “душнильством” заниматься. Курганам в Гнёздово повезло тем, что за городом находятся. Иначе прошлись бы катком, как это было при строительстве минских микрорайонов (“на память” осталась шильдочка “ул.Курганная”).
Между прочим, Белорусская Советская Республика была провозглашена 1-го января 1919-го года именно в Смоленске. И до 5-го января 1919-го года Смоленск был столицей БССР.