Мирные боевые столкновения, или Слом европоцентризма
Борис Марцинкевич дает собственное видение происходящих вокруг России событий:
о противостоянии глобальной финансовой долларовой системе, развитии собственных проектов переработки сырья, строительстве судов, о железных дорогах в Афганистан, Иран, Пакистан и Индию и многом другом …
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