Чудеса титановых месторождений
Главный геолог компании «Руститан» Александр Макеев рассказывает о крупнейших на планете Пижемском и Ярегском месторождениях титановых руд Тиманской титаноносной провинции. В их недрах содержится более 80% диоксида титана страны. На Южном Тимане расположено Ярегское нефтетитановое месторождение (представлено лейкоксеном), на Среднем Тимане – Пижемское месторождение титановых руд (лейкоксен, рутил, псевдорутил, ильменит). Однако эти месторождения богаты не только смесями оксидов титана, но другими химическими элементами, включая золото, тантал, циркон, ниобий, редкие земли…
Соведущие: Борис Марцинкевич и Сергей Голомолзин
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