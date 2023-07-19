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Поэт и время. По произведениям Владимира Маяковского (1963)

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Поэт и время. По произведениям Владимира Маяковского

Год производства: 1963

Литературная композиция по произведениям Владимира Маяковского в исполнении заслуженного артиста РСФСР Евгения Урбанского и артистов Московского драматического театра имени К.С.Станиславского. Звучат стихотворения поэта, отрывки из статей, выступлений, воспоминаний о В.Маяковском.

Главная редакция литературно-драматических программ 1963
Автор сценария – Павел Резников
Режиссер – Павел Резников
Режиссер – Алина Казьмина
Оператор – Иван Доминикянц

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ySpclLBwwcU
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