Максим Бромберг. Как голод сломал Германию в Первую мировую войну
Максим Бромберг. Как голод сломал Германию в Первую мировую войну.
Первая Мировая стала первой тотальной войной на истощение, в прямом и переносном смысле. И теперь победу или поражение определялась не столько силой армии на передовой, сколько мощью тылового народного хозяйства. О процессе удушения вражеской экономики Антантой мы и поговорим на нашей передаче.
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