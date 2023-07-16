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В Госдуме призывают отказаться от западных облачных сервисов

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В Госдуме призывают гос.структуры отказаться от хранения данных на зарубежных облачных сервисах (надо понимать, что раз призывают, их там до сих пор хранят) и переходить на российские цифровые платформы.

Спустя более 1,5 лет войны продолжаем увлекательно обсуждать необходимые меры, которые по хорошему должны были быть реализованы до войны или хотя бы в первые недели войны. Помнится, еще в 2014 году был на крымской конференции по кибербезопасности, где этот вопрос уже поднимался.

С моей точки зрения, гос.чиновник, который сознательно хранить информацию служебного пользования или составляющую предмет государственной тайны на зарубежных облачных сервисах, столь же виновен, как и человек передающий за деньги государственные секреты иностранным спец.службам. В обеих случаях информация утекает к врагу. И судя по вялым призывам из Госдумы, этот ущерб государству будет наносится и далее, покуда не будет сделано волевое усилие по ужесточению законодательства в этом вопросе.

PS. Даже в 2023 году сталкивался с ситуациями, когда военные предолжали пользоваться WhatsApp.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8495070.html
Метки: безопасность., государственная дума, Интернет, технологии, цру
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