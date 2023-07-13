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Запрет “Айфонов”

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1. Корпорация "Ростех" официально запретила использование "Айфонов" внутри своей структуры. Это касается как сотрудников, так и руководящих работников.
2. Минцифры сегодня сообщило, что внутри министерства будет запрещено использование "Айфонов" в служебных целях. Решение будет утверждено на следующей неделе.
3. Причины банальные – "Айофоны" полностью открыты для доступа спецслужбам враждебных России стран. Хорошо, что этим начали заниматься. Плохо, что только сейчас. Судя по всему можно ожидать продолжения запретов и по линии других государственных структур. Впрочем, "православный Андроид" также далеко не панацея, учитывая разработчика.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8488466.html
Метки: безопасность., ростех, смартфоны, спецслужбы, цру
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