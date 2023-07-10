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Эхо Газовой войны: Европа начинает поиск газа на зиму

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Страны ЕС начали совместные закупки газа. Более 70 европейских компаний примут участие в совместных закупках газа. Геоэнергетика Инфо. Евросоюз открыл второй раунд совместных закупок газа. Еврокомиссия запустила второй тендер на совместные закупки газа в ЕС. В Евросоюзе объявили о втором тендере на совместную закупку газа. Страны ЕС начали совместные закупки газа. Поставки газа в Европу через Украину составляют 40,8 млн куб. м.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Dr1esagy30s
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