Эхо Газовой войны: Европа начинает поиск газа на зиму
Страны ЕС начали совместные закупки газа. Более 70 европейских компаний примут участие в совместных закупках газа. Геоэнергетика Инфо. Евросоюз открыл второй раунд совместных закупок газа. Еврокомиссия запустила второй тендер на совместные закупки газа в ЕС. В Евросоюзе объявили о втором тендере на совместную закупку газа. Страны ЕС начали совместные закупки газа. Поставки газа в Европу через Украину составляют 40,8 млн куб. м.
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