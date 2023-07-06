Теракт на ЗАЭС все ближе. Запорожская АЭС повторит судьбу Чернобыля?
Теракт на ЗАЭС все ближе. Запорожская АЭС повторит судьбу Чернобыля? Геоэнергетика Инфо. Запорожская АЭС новости. Запорожская АЭС сегодня. Россия и Украина обвиняют друг друга в планировании теракта ЗАЭС. Что будет, если взорвется Запорожская АЭС. Потенциальная угроза ядерного взрыва на ЗАЕС. Россия и Украина обвинили друг друга в готовящейся атаке на ЗАЭС. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Приятного просмотра!
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