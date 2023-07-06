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ФЕФЕЛОВ о символике России и СССР, русских гениях, современной молодежи, сталинизме и битве за умы

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Беседуем с руководителем и главным редактором общественно-политического проекта @DenTVinform Андреем Фефеловым. Обсуждаем многовековую символику нашего государства: от двуглавого орла и флагов Российской Империи и СССР – к современному триколору. Стоит ли присваивать флагу СССР статус одного из официальных символов современной России?

Демография: что должно прийти на смену программе «материнского капитала» в России – прямые контракты с семьями на рождение детей? Как использовать гений русского народа в наше время? Битва за умы и патриотизм молодежи: что важнее, крафтовое пиво или Донбасс? И, наконец, почему Хрюша – либерал, а Степашка – советский человек и сталинист?

Таймкоды:
00:00 Европа, Азия, Россия, Марс – лучшие моменты выпуска
00:38 Новая «сверка барометров»: в гостях Андрей Фефелов
01:42 Великая Победа и ее ментальное восприятие в наше время
06:45 «Россия огромна, беспредельна…»
09:17 Тенденции развития общества в контексте народных сказок
14:30 Либерал Хрюша, сталинист Степашка и черносотенец Филя
16:15 Весь ХХ век состоял из борьбы парадигм
20:06 «Мы должны сделать госсимволику главным предметом дизайна»
22:09 «Белый реванш» или синтез?
24:57 Сталин – «красный император»?
29:47 Россия – центр Евразии, Европа – полуостров огромного материка
35:00 Любую государственную символику нужно уважать
40:55 Вперед в прошлое: опасная тенденция?
43:22 Русский народ – генератор гениев
50:09 О вреде социализма и ренты на постсоветском пространстве
51:51 Люди не размножаются в городах
58:06 О пассионарности: вспоминая Гумилева
1:04:50 Молодежь в плену «голливудских миражей»
1:13:22 Андрей Фефелов рекомендует Метаметрику!
1:14:17 Финал

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Андрей Фефелов:
YouTube «День ТВ» – https://www.youtube.com/@DenTVinform
ВКонтакте «День ТВ» – https://vk.com/dentvru
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Дмитрий Егорченков:
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ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

#АндрейФефелов #Фефелов #Проханов #ДеньТВ #СССР #СимволыРоссии #СимволыСССР #РусскиеГении #Интервью
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1a3qGt55fng
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