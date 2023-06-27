В 2022-2023 годах власти потратили на ЧВК “Вагнер” 86 млрд. рублей
Из свежих заявлений Путина по ЧВК "Вагнер"
1. Содержание группы Вагнер полностью обеспечивалось государством, с мая 2022 по май 2023 на содержание Вагнера ушло 86 миллиардов рублей. За год через Военторг "Конкорд" заработал 80 миллиардов рублей.
2. Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться.
В общем, подтвердилось то, о чем писал несколько лет – слово "Частная" в ЧВК "Вагнер" очень условно. Вооружалась и финансировалась ЧВК государством для использования в качестве инструмента реализации политики иными средствами. До недавнего времени инструмент эффективно работал. Но вследствие названных и неназванных проблем с использованием этого инструмента, чуть было не нанесли государству серьезное увечье. Поэтому и запущен процесс аудита и реструктуризации. По неофициальным сообщениям, Пригожин лишится большей части бизнеса в России.
PS. Также анонсированы некие подвижки в МО РФ. "Из тех, кто участвует в СВО и проявил там себя в боевой работе, должен формироваться костяк руководства Минобороны
PS2. У Росгвардии снова будут танки и тяжелая артиллерия.