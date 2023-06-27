Польша назло России разоряет Свою Промышленность. Русофобия становится все дороже
Польша назло России разоряет Свою Промышленность. Русофобия становится все дороже. Геоэнергетика Инфо. В Польше начали проклевываться яркие цветочки многолетней русофобии, в последнее время перешедшей в терминальную стадию. Крупнейшая в стране нефтеперерабатывающая компания Orlen с прискорбием сообщает, что из-за запрета прямого импорта российской нефти она несет колоссальные убытки. По словам директора Даниэля Обайтека, компания вынуждена покупать нефть у альтернативных поставщиков, при этом каждый баррель стабильно обходится в среднем на тридцать долларов дороже. С учетом объема закупок и переработки, чтобы обеспечивать национальные потребности, Orlen ежесуточно переплачивает лишних двадцать семь миллионов долларов.
По текущему курсу речь идет о незапланированных тратах в два миллиарда рублей. Каждый день.
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