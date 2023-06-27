Энергопереход по-саудовски, или Почему Путина так уважают в Саудовской Аравии
СССР был первой страной признавшей независимость Саудовской Аравии, страны ставшей главным экспортером нефти на планете. О том, как строился ОПЕК, как он трансформировался в ОПЕК+, почему Королевство выстраивает стратегическое партнерство с Россией, будет ли Мохаммед бин Салман продолжать курс на суверенитет страны в мировой политике и при чем здесь «Росатом» говорят Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров
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