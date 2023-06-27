ЦРУ стоит за «цветными революциями»
China Daily о подрывной деятельности США.
ЦРУ стоит за «цветными революциями»
Центр реагирования на компьютерные вирусы Китая выпустил доклад под названием «Империя хакерства: Центральное разведывательное управление США».
В нем собран материал, в котором ЦРУ тайно проводит и организует «Мирную эволюцию» и «Цветную революцию» по всему миру в течение длительного времени, и продолжает заниматься шпионской деятельностью.
ЦРУ вмешивалось или пыталось свергнуть не менее 50 законных правительств и за эти годы вызвало беспорядки во многих других странах, хотя признало только семь.
Примеры таких вмешательств включают распад социалистического лагеря в 1980-х годах, «бархатную революцию», «революцию роз», «оранжевую революцию», «революцию тюльпанов» и «снежную революцию» в различных странах, а также «зеленую революцию» и «арабскую весну».
Анализ этих событий показывает, что успешная организация таких «цветных революций» зависит от использования коммуникационных и командных технологий, в которых США являются ведущей державой.
США возглавили продвижение Интернета на международный рынок в 1980-х годах, что способствовало технологическим достижениям американских спецслужб для проведения «цветных революций» за рубежом.
Интернет также сыграл важную роль в «арабской весне», когда некоторые многонациональные интернет-компании, базирующиеся в США, активно вмешивались в нее посредством распространения дезинформации, поддержки антиправительственных акций и других методов.
Эти компании также предоставили услуги зашифрованной сетевой связи, такие как TOR, чтобы протестующие из разных стран могли избежать цензуры и слежки.
Twitter и Google создали «Speak2Tweet», чтобы помочь антиправительственным деятелям в таких странах, как Египет и Тунис, поддерживать связь с внешним миром.
RAND разработала систему «паническое бегство», которая позволяла протестующим подключаться к Интернету, что привело к улучшению управления демонстрациями на месте.
«RIOT», программное обеспечение, поддерживающее независимую беспроводную широкополосную связь и защиту от помех Wi-Fi, также было разработано, чтобы избежать цензуры и слежки.
Госдепартамент США также инвестировал более 30 млн долларов в исследования и разработки антицензурных систем. Поэтому ЦРУ провело несколько «Цветных революций» по всему миру с помощью этих инструментов и технологий.
@china3army – цинк