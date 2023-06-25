Андрей Ивашко и Алексей Орлов.00:00 Начало01:09 22 июня – День Памяти и Скорби.03:36 Что такое национальность и нация с официальной точки зрения.04:52 Народ и род.05:48 Что такое национальность с точки зрения международного права.10:55 Цель эфира.17:30 Кто такой украинец?22:31 Мы — один народ.28:17 Неупорядоченность понятийного аппарата.29:20 Русь — это Свет.34:55 История появления национальной идентичности.58:03 Что есть Род, что есть национальность.1:07:22 Сравнение Рода и национальности.1:09:18 Почему у проекта национальной идентичности Библейские корни?1:11:11 Основные архетипы Книги “Исход”.1:21:12 Евреи — рабы?1:27:21 Египет – мононациональное государство?1:34:22 Империя или держава.1:54:06 Пятая колонна, внешнее управление, борьба за суверенитет.2:15:01 Украинец — есть такая национальность?2:16:38 Создание национальной идентичности.2:17:00 Этнические чистки.2:17:42 Украинизация, русификация, ополячивание, американизация.2:18:33 В чём проблема национальной идентичности?2:22:32 Библейский проект.2:24:44 Кризис национальной идентичности.2:27:12 Родовые семейные ценности.2:29:18 Природосообразность и богоборчество.2:33:18 Мы — единый народ.2:34:25 Что делать с людьми, которые выбрали национальную идентичность?2:42:43 Как объединиться и что делать?2:43:16 Зачем нам внедрили понятие национальность и есть ли точный перевод с латинского?2:43:50 А какие народы генетически близки славянам, чтобы называться “рус”?2:51:35 Мы обсуждаем эту тему, потому что нас волнует, что те, кто считает себя украинцем, так считают? Не русскими, не русами, не нашими братьями, а украинцами?3:00:38 Заключительное мнение Андрея и Алексея- Украинец — есть такая национальность? Коротко – да или нет?3:08:16 Назовите, пожалуйста, три основных идеи на основе которых можно объединить большую часть народов?3:11:51 Рода тоже слабеют… Что собираетесь делать? или только разговоры ведёте? Когда в школах будут Родные научения? Говоришь о староверах, тех, кто принял христианство, но оставил обрядность… Почему всегда слышу о евреях? Что, нет Былин Родных?3:20:43 Почему империя – это плохо?3:31:04 Почему Возрождение России как Народов, Родов и Объединения всех Русов вызывает у вас сходство с религиозным подтекстом того народа, который вы назвали, что в этом плохого?3:36:54 Когда говорится “Россия” имеется в виду все-таки совокупность политических сил?3:39:04 “Проект Светослава по объединению Территорий и Уничтожении Хазарии” — это тоже по-вашему мнению Религиозный проект Евреев или все таки миропонимание и мировоззрение?3:39:48 Основной процент гаплогруппы русов разнится в зависимости от территории, гибридизация идёт ускоренными темпами, почему именно иберийский архетип оказал негативное влияние на национализм Малороссии?3:43:29 Поднятие патриотизма, узнаваемости, своей идентичности, своей истории, Своих Родов по-вашему все-таки несет Еврейский Националистический проект и негатив?3:50:55 В сказках младшие братья, как правило, оказываются более мудрыми, чем старшие. А какими братьями мы считаем украинцев и беларусов?3:56:42 По Тармашеву мы понимаем цель марионеток и их хозяев: ускоренная гибридизация и уничтожение белой Расы, нет тела, нет уголовного дела.3:57:04 Буквица – точно славянское наследие или Проект Еврейского народа? Может так, а вы видели секретные документы? И мы узнаем, что это правда или нет?4:02:12 Какой из языков: украинская мова или русский ближе к старославянскому?4:06:56 Нациоанальная идентичность — затухающий проект.Сегодня в эфире говорим об Украине, украинцах. Об их истории, достоинствах, недостатках, особой эзотерической и мистической традиции.Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!Быть ДОБРУ!#украина #украинец #национальность #АндрейИвашко #АлексейОрлов—————————————-ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/—————————————-«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!—————————————-МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:http://slavradio.orghttps://vk.com/slavradio_orghttps://ok.ru/slavradiohttps://t.me/SlavRadio_orghttps://zen.yandex.ru/slavradio_orghttps://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqjhttps://rutube.ru/channel/23938023/—————————————-Сделаем вместе Мир лучше!—————————————-Внимание!Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.