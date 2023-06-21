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Летающая девочка в Воронеже

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Барельеф в Воронеже. После того как в рамках десталинизации уничтожили изображение Сталина, девочка чудесным образом полетела.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8438129.html
Метки: Воронеж, десталинизация, Россия, сталин, фотографии
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