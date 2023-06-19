Украина захотела стать Энергетическим Хабом Европы за $400 млрд
Украина превратится в энергетический хаб Европы до 2050 года. Геоэнергетика Инфо
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Киев просит для Украины $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы. Для этого планируется увеличение выработки электроэнергии в 7 раз, солнечных и ветровых электростанций в 30 раз, атомных электростанций в 2 раза. Киев хочет представить план международным спонсорам в Лондоне на конференции доноров Украины.
Украина в мае 2023 года прекратила экспорт электроэнергии из-за энергодефицита, сообщила национальная компания “Укрэнерго”. Экспорт электроэнергии с Украины продолжался около 2-х недель. “Укрэнерго” 8 мая 2023 года объявило о возобновлении экспорта электроэнергии – в Польшу, а ранее – в Молдавию, что стало возможным благодаря бурному половодью. Производство электроэнергии на Украине в тот момент полностью покрывало потребление за счет гидроэнергетики.
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