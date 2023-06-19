Эзельский бой: неизвестная победа Петровского флота/Борис Мегорский
На фестивальном выступлении Борис Мегорский рассказал об одном из крупных морских боёв Северной войны. Как действовал Петровский корабельный флот на Балтике? Чем примечателен Эзельский бой?
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