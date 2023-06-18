Даёшь инженерную революцию!
Дефицит инженерных кадров в России чрезвычайно высок, а воплощаемые инженерные проекты вызывают много вопросов. Имеющиеся решения проблемы не действенны. Вице-президент Российской палаты инженеров Владимир Малахов, профессор МЭИ Евгений Гашо и энергетик Борис Марцинкевич рассматривают альтернативные варианты ответа на этот вызов.
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