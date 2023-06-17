Плач о нефтегазе: как Россия будет справляться с Дефицитом Бюджета?
Снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета усиливает проблему дефицита. Геоэнергетика Инфо
Доходы российского федерального бюджета в мае снизились на 11,9% по сравнению с апрелем и составили 570,7 млрд рублей. Минфин РФ сообщает, что цифра оказалась ниже прогноза на 30,6 млрд рублей, в апреле такая разница составила 32,4 млрд рублей.
Получившийся расклад усиливает проблему дефицита федерального бюджета, который в первом квартале года был выше 2% от ВВП. Если негативная динамика продолжится, это создаст трудности для выполнения ряда государственных задач.
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