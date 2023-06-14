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Битые звери

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Актуальная классика советской военной карикатуры. Применима и в 2023-м году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8420489.html
Метки: борис ефимов, бронетехника, война на украине, Гитлер, карикатуры, курская битва, ссср, Украина
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