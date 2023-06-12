Умер Берлускони
В Италии умер бывший премьер-министр Сильвио Берлускони.
В свое время принимал участие в организации агрессии против Ливии. Потом пытался оправдывать свое соучастие в этом преступлении тем, что на него давали глобалисты. Тем не менее он несет полную ответственность за чудовищные преступления которые совершались во время и после интервенции НАТО в Ливию. По факту, как и многие другие западные "лидеры" – неосужденный военный преступник. Ссылки на то, что "зато он любил футбол, женщин и деньги", выглядят по меньшей мере нелепо.
Выходит ВВП со злодеем дружил?!))))
Когда я по молодости лет хвастанул перед одним, (царство ему небесное, (не моих рук и даже мыслей дело) отбывавшим что с убивицами бухал..,
То он меня с вопрошающими словами, – а счас ты знаешь с кем бухаешь… !? – чуть не задушил.
От бухалова добра нет.
Пс хотя насчёт мыслей че та я засомневался….
Ещё до того случая с бухаловым я с ним помню пересекался и, – чуть без коня тогда не остался.
Без коня скучно, а с конем одни расходы и проблемы.
Предлагаю выпить за независимость России от Украины и за суверенитет от б-ской Белоруссии.