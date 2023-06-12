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Умер Берлускони

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В Италии умер бывший премьер-министр Сильвио Берлускони.
В свое время принимал участие в организации агрессии против Ливии. Потом пытался оправдывать свое соучастие в этом преступлении тем, что на него давали глобалисты. Тем не менее он несет полную ответственность за чудовищные преступления которые совершались во время и после интервенции НАТО в Ливию. По факту, как и многие другие западные "лидеры" – неосужденный военный преступник. Ссылки на то, что "зато он любил футбол, женщин и деньги", выглядят по меньшей мере нелепо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8418525.html
Метки: берлускони, война в ливии, италия, Ливия
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ТАЙНЫ ВАТИКАНА
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 17048 15892
    KT час назад

      Выходит ВВП со злодеем дружил?!))))

      • 4181 4029
        ВикторKT 18 мин. назад

          Когда я по молодости лет хвастанул перед одним, (царство ему небесное, (не моих рук и даже мыслей дело) отбывавшим что с убивицами бухал..,
          То он меня с вопрошающими словами, – а счас ты знаешь с кем бухаешь… !? – чуть не задушил.

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