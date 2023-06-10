Солдаты, офицеры и даже Маршалы Победы вышли в основном из деревень. А если точней – из-под папиного ремня. «Пятой точкой» будущие Победители с детства и навсегда запоминали, как нельзя, как не надо поступать по жизни. У нас на Кавказе испокон веков и по сию пору слово старшего, старейшего крепче папиного ремня. И вот, будучи дедом, я на днях получил «ремня» от мудрого земляка:

- Почему не пишешь о неблаговидной роли русских в развале Союза?

Правда всегда горькая. Кушаем: Союз развалили из самого ядра, из Москвы. И сделали это не чукчи, не киргизы, а именно русские люди. Эту правду озвучил не я, чеченец, а один из мудрейших и честнейших Русов, доктор медицинских наук, кандидат наук философских, Игорь Алексеевич Гундаров. Он показал, как это было. 8 декабря 1991 года главы России, Украины и Белоруссии, по меткому выражению доктора, ничего не развалили, а лишь «выдали справку о смерти».

12 июня 1990 года Съездом Народных депутатов РСФСР принята декларация «О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». Почему системообразующая республика СССР начала конфронтацию с союзным центром, дав сигнал центробежным силам во всех республиках? Кто начал «парад суверенитетов» вслед за прибалтийскими республиками? КП РСФСР, созданная 19 июня 1990 года! Через неделю после «суверенитета» РСФСР! Председатель новой партии - Полозков, а секретарь по идеологии – Зюганов.

Идеология позднего Союза нацелилась в Европу. Ещё 13 октября 1985 года в газете «Правда» появилась передовая статья «Европа–наш общий дом». Новое мышление, как следует из статьи, предполагало строительство «общеевропейского дома», отказ от «железного занавеса» и утверждало ненужность блоковых противостояний. За жвачкой и туалетной бумагой в дальнейшем читатели не увидели, что в странах СЭВ и людей проживало больше, чем в Евросоюзе, и экономика была на высоте…

Как так вышло, что к меньшему (гляньте на карту СССР и Европы) решили прибавить большее? В Православной Арифметике, которую дети Руси изучали не тысячу лет назад, а сотни тысяч, есть Закон Золотой рыбки. Там при подобной операции ответ выходит с ясным смыслом: ОТМЕНИ…

Нарушение Заветов Предков, Законов Мироздания приводит к результату куда хуже, чем в сказке Пушкина о той же рыбке. Почему жену офицер Русской Императорской Армии выбирал сам, но утверждал или не утверждал этот выбор не ЗАГС, не священник, а Офицерское Собрание? Офицеры, как правило, дворяне, выходили не из-под «ремня», но из той же Культуры Русов, которая системой запретов оберегала от лукавого выбора. Можно было жениться на девушке из любого сословия, бедной или богатой, из любого племени коренных народов Руси. Но – ни в коем случае на дочери ростовщика! Никакого «антисемитизма».

В Империи ростовщик шёл на каторгу, как только его ссудный грабёж зашкаливал за 12 процентов, а в РФ Главный Ростовщик, Жидовин ЦБ в девяностые годы кредитовал аж под 200 процентов! Смена парадигмы…

…В эпосе Русов Илья Муромец выходит на бой с Жидовином. В долгой битве Жидовин вроде бы одерживает верх. Илья падает, иноземец склоняется над ним с острым ножом, чтобы прикончить. Но Муромец с Божьей помощью получает силы и побеждает. Смерть Жидовина олицетворяет гибель Хазарского Каганата. А что олицетворяет нынешнее отсутствие богатырей?

Как только в 1991 году Концепция управления страной поменялась, всё перевернулось. С точностью до наоборот, если говорить о нравственности, Справедливости, которой всегда отличалась Русь, как центр особой цивилизации с незападным культурно-историческим ядром. По ядру и нанесён удар! Моментально материальное стало выше духовного, частное выше общего, закон выше справедливости, владение выше служения, собственность выше власти.

В любом народе подлецов-паразитов всегда меньше, чем честных тружеников. Как меньшинство завладело большинством, хорошо показано в Библии. В Коране про безнравственных сказано чётко: «Эти хуже скотов». Как вчерашняя служанка через постель овладевает царём и тот начинает уничтожать лучших из своего Народа, известно. Известно и то, что в Европе существовало право первой брачной ночи. Никто не сможет сосчитать, сколько феодалов, «покрывающих» лучших девушек в той же Польше, сами уже были из родов, считающих родословную не по отцу, а по матери. Той самой, библейской. Паны хорошенько «потрудились» по постелям и в Украине. Да что там Европа, Украина…

Сегодня и у нас поскреби депутата, министра и найдёшь там явно не татарина. Да и скрести не надо. Покажите мне кого-то из них, прошедшего трудовую школу, а не Высшую школу экономики, созданную по проекту ЦРУ. Сейчас это Национальный исследовательский университет. Какой нации? Нация по образному выражению Владимира Говорова, вернувшего нам строго научный Закон Золотой рыбки, – Душа народа. У нас, малых народов Руси, Душа общая, в её ядре Русский Дух. Рас нет ни в Европе, ни в Америке. РАСА – это Роды Асов Страны Асов. Асы – это Азия! Скифы – сообщество племён, такое же, как советский народ. Кто-то сетует, что тюркские народы откалываются от Матери-РФ, исповедуют тенгрианство. В перечне традиционных религий РФ иудаизм есть, а тенгрианства нет. Кто откололся от Отца? Культ неба — Тенгри — зафиксирован ещё древними надписями на енисейском руническом письме. Былинный Жидовин однозначно дорезал бы прижатого к земле-матушке Илью Муромца, если б тот не возопил: «У святых отцов написано – не быть Илье Муромцу убитому в чистом поле!». Дух степи, лишённый привязи к собственности – от Отца Небесного! Он и дал силу Богатырю.

Азия на референдуме 17 марта 1991 года однозначно голосовала за сохранение СОЮЗА. 96,4% жителей Киргизии голосовали за союзное государство! Мне дороги все малые народы Азии, Востока. А киргизы – особенно. Волею судьбы в паспорте место моего рождения - Киргизская АССР. Когда в Костроме на стройке, на рынке беседую с киргизами и другими, ставшими «иностранцами», сердце кровью обливается. Ещё вчера они работали с утра и до ночи, а сегодня нервничают. РФ с полицией гонит их вон, словно иноземцев. Провокация за провокацией! Моих братьев-чеченцев ещё вчера охотно брали в охранники в той же Москве. А сегодня полиция делает на них облавы прямо на рабочем месте. Кому это выгодно? Полиция – это вооружённые формирования, изначально созданные ещё в Древней Греции для охраны имущества и обеспечения безопасности состоятельных жителей городов (полисов). Ни в степях Азии, ни в горах Кавказа собственников по духу не было. К кибитку много не засунешь, а у горца вообще неотъемлемая «собственность» - кинжал, Вольный Дух да Честь. Вот и погнали тех и других, чтобы духу не было!

В Китайской Народной Республике, к которой жмётся РФ, полиции нет. Народная милиция! Как и Армия – не наёмная (контрактная), а Народная…

В 2023 году Китай распространил на страны Центральной Азии статус членов сообщества единой судьбы с выделением нового уровня отношений «Китай – Центральная Азия». Подобный статус РФ не проглядывается. Она «токсична», нужна пока только для прикрытия задницы. Спина к спине – не плечо к плечу!

«Зараза», от которой шарахаются народы с неевропейским культурно-историческим кодом, не только в олигархах. Этот «солитёр» в теле РФ на виду. А что не на виду, о чём не говорил даже Лукашенко?

Сугубо научный подход показывает одну из функций Бога, с которой не поспорит ни один атеист. Это всегда Большее. А целое – Большее плюс меньшее. Складывать можно только однородные предметы. К депутатам баранов прибавить нельзя. (Я бы прибавил, но тут не эмоции, а Наука). Функция Творца, о которой речь, - строго научное доказательство В.И. Говорова. К понятию Бог мы можем прибавить только сущность, которая по происхождению равна Ему. Человек! Он создан по Образу и Подобию. Целое – это только человек, который стал на путь Бога. Иные на Руси, которые были выродками, назывались Нелюдь, не имели права участвовать в общественных процессах. А сатанинская концепция управления именно такие сущности вывела на первый план.

Русский Язык веками обрезали, хотя именно он даёт разгадки всем тайнам. Опять приведу только одно слово – ВОСЕМЬ. В О 7. О – это круг в циклах. В графике 8 - бесконечность. Советский вариант божественной Истины: «Будут внуки, потом всё опять повторится с начала». Внутри О, в одном ряду с семицветной радугой среди божественных «семёрок» не только ноты, но и «7 Я» - семья.

Депутаты – это интеллигенция, которая Гоголя от Гегеля отличает. Но где они видели Бабеля на Бебеле? В «правильных», «патриотических» законах, которые в последнее время появляются-таки, вводится понятие «традиционная семья», чем по умолчанию признаётся то, чего нет и быть не может – нетрадиционная! У Сатаны, которого на Земле представляет Нелюдь, нет ничего своего, кроме лжи.

Сказки, былины не уничтожили только потому, что не могли понять. Хотя, само «погоняло» вождю, который из Руси Великой с воинами разных племён наводил ужас на рабовладельческий Рим, Аттиле, Ватикан дал точное – Бич Божий.

Что это, как не «отцовский ремень» Самого Отца Небесного?

Система это - цепь взаимосвязанных, взаимозаменяемых, самовоспроизводящихся элементов. Мишустин, выступая на днях перед молодёжью на марафоне "Знание", сказал, что главное - найти свой путь и самореализоваться. В чём, в какой Системе? В той, где «креативный» нагибает всех остальных, становится богатым, собственником? Земля Русская уже в собственности нескольких креативных двуногих. Латифундисты! Богатыря-Руса прижали к этой земле, Жидовин уже готов дорезать его цифровым рублём…

Человек, который «не знает», обществу не нужен. Отсюда слово «знать» не как глагол, а как существительное, синоним элиты. Но этот синоним иначе, как в кавычках, никто не пишет уже седьмую пятилетку!

Арифметика - базовый элемент науки. Можем мы прибавить Народ к нынешней «элите»? См. Закон Золотой рыбки. А наоборот?

Будущее «элиты» показано в давней советской комедии, где фигурирует специально выведенная рыбка «суперофтальмус». Она может жить только в грязной, токсичной среде. Но вода имеет свойство самоочищаться и рыбка эта дохнет.

Тот, кто «самоопределился», состоялся в существующей Системе, ничего кроме жалости, не вызывает. Есть Иерархически Высшее, Объемлющее Управление, саморазвивающаяся Система, в которой не только одно государство, а и сама планета Земля – всего лишь малая часть Мироздания. Солнечная система потому и Система, что в Космосе всё упорядочено. Но – не статично. Надо быть идиотом, чтобы остановить Рассвет. Да, у нас «спасители Родины», «победу» видящие в применении ядерного оружия, ещё есть как на первых ролях в СМИ, так и в высших эшелонах власти. Но проверьте и убедитесь: их родословная не по Отцу, а по той ещё едрене-матери. Их наставники из мира невидимого уже ушли вместе с Эпохой Рыб. Система инерционна, эти оставлены, чтобы «хлопнуть дверью» так, чтобы не рассвело.

Эпоха Водолея, в которой высоковибрационные, созидательные энергии Космоса локализованы от Валдая до Алтая – не выдумка, не фантастика. Фантастам до того, что грядёт в ближайшем будущем, просто фантазии не хватит. Россия, стряхнув чуждую систему управления вместе с «суперофтальмусом», действительно воссияет. А что нам делать сейчас, когда токсичная система ещё агонизирует, сопротивляется? Просто оставаться Человеком. Помните княжеский завет, когда, враг уже вокруг тебя: Бейся там, где стоишь! Слушаешь своё сердце, а не трели ТВ – ты уже Небополитик! Различение сердцем не требует доказательств. Сразу видно, где свой, где чужой.

По стройной Русской Доктрине Победы (Небополитика), в связке трёх сил, где две активны, а одна пассивна, победителем становится именно пассивная. Сейчас силы мировых проектов пересекаются в Центральной и Передней Азии. Там наши люди, которых оттолкнула РФ после переворота девяностых. Наш «пассив» должен заключаться не в том, что «ручки сложили», а в концентрации на себе, самоочищении. Не надо в СМИ перегрызать глотки лидерам США, лизать зад КНР. Они сами разберутся. Как только Россия разберётся в себе, в своём предназначении на планете, не только бывшие республики, но и другие народы захотят в Большой и спокойный Дом с условным именем Большая Евразия.

Тот «Общий дом», о котором писала «Правда», на самом деле строился по Бжезинскому: «Против России, за счет России и на обломках России». Сейчас, когда активное противоборство китайского проекта Великое Единение с западным проектом Новый Вавилон на всех фронтах гибридной войны в активе, Россия инициативу должна полностью отдать Китаю. Китай мирно одолевает США, а Россия вместе с Китаем и на плечах Китая осуществит прорыв из системного кризиса старого мирового порядка на выгодные всем позиции Новой Эпохи.

Но кто возьмёт на плечи подружку с солитёром и «суперофтальмусом»?

Эдуард Наипов,

Кострома