Единое энергопространство России и Казахстана: миф или необходимость?
Наследие СССР дает России и Казахстану реальный шанс к интеграции своих энергетических систем. Как южному соседу России сохранить и развить свой водно-энергетический комплекс, как Казахстан и Китай будут делить реку Или, как сделать так, чтобы озеро Балхаш не повторило судьбу Аральского моря, как Россия может помочь Казахстану в модернизации энергетики и перспективах взаимовыгодных двусторонних отношений Москвы и Астаны говорят политический и государственный деятель Петр Владимирович Своик (Казахстан), руководитель проектов в энергетике Роман Михайлович Уланов (Казахстан), Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров
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