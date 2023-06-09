РСЗО от школьников
Детский союз КНДР купил и подарил армии РСЗО.
Детский союз Кореи по случаю 77-летия со дня своего основания приобрел для Корейской народной армии реактивные системы залпового огня (РСЗО) и передал их военным. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Торжественная передача систем состоялась во вторник перед Мангёндэским дворцом школьников в Пхеньяне. Комплексы названы “Сонён”, что по-корейски означает “мальчик”. После церемонии вооружение было направлено в части Корейской народной армии.
Средства на приобретение РСЗО были собраны благодаря участию школьников в трудовых кампаниях, в рамках которых подрастающее поколение помогает взрослым на полях, собирает металлолом, лекарственные травы и семена.
От себя добавлю, что судя по фотографиям, КНА были переданы три северокорейских 300-мм РСЗО с управляемыми реактивными снарядами (на Западе их именуют KN-09) в варианте с 12 направляющими.Такой вариант впервые показали на параде в 2020 г., до этого они выпускались на более легком шасси в варианте с 8 направляющими.
https://t.me/nucdprk/2716?single
PS. И это еще в мирное время.
боже упаси нас от этого лицемерия -пусть сами дойдут до своего конца и спасут вторую южную корею -там наоборот, исчезли мальчики ,ментально .Может что то среднее создадут -это их проблема.
А где наш победивший себя и с большим Потенциалом вояджер..Его подельников арестовали в Москве ..https://nnils.livejournal.com/5160980.html
Воянджер поехал с Сочи на саммит, уговаривать французов, чтобы пустили русских на олимпиаду. Потому что русские – это деньги. Сейчас воянджер организовывает концерт в Минске с Маликовым, чтобы в Сочи Лука не зря ездил к Кадырову