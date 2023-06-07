Проблема толерантности
Проблема толерантности
Толерантность – одно из самых вредных и разрушительных понятий системы, одна из ярких бусинок в пластиковом ожерелье «общечеловеческих ценностей», которое всучили нам в обмен на всё наш всё.
Толерантность изначально не предполагает попытки увидеть, понять или принять другого. Она требует белозубого лицемерия, дежурных улыбок и искреннего безразличия. В любую толерантность всегда включена должная доза нелюбви к ближнему. Мы можем быть толерантны только к тем, кого если не ненавидим, то хотя бы презираем. Это маска, которая обязательно когда-то спадёт.
И ещё – упражнение в подавлении наших внутренних убеждений во имя внешнего одобрения. От лжекультуры толерантности – ежедневные вспышки дикого насилия всех видов человекофобии в самых толерантных странах. Нет более совершенной школы двойных стандартов, чем эта.
Понимание, как искусство смотреть, всегда будет противоположно толерантности – науке не видеть. Для поиска ключей от будущего нам нужен срочный курс нетерпимости к толерантности.
(с) Олег Ясинский
https://t.me/olegyasynsky/1038 – цинк
жорик я к тебе толерантна ..
Это медицинский термин. В социальном плане посмотрите , что этот термин значит. Естессно , Вы не посмотрели.
А автор поста бред “притянул за уши”.
у тебя же память отличная -я уже писала давно,что толерантность в мед.-несопротивление организма ,а еще я говорила =это когда все безяйцевые и улыбаются…Ты ж один у нас начитанный терминами..АА почему на вопросы не отвечаешь никому ,трус
Не вижу нормальных адекватных вопросов от Вас ( откуда им взяться ? ) , да я и не про память . А про точность формулировок определений и терминов. А если “взагали” , – то Вам на лавочку с ОБС.
“толерантность в мед.-несопротивление организма” (у Вас). А на самом деле – привыкание к лекарствам и препаратам.
В следствие чего может быть нейтральное состояние , или пауза и переход к другим действенным при медицинском контроле и наблюдении (это чужому).))
Политики и заинтересованные люди в социуме термин применяют кто во что горазд.