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Проблема толерантности

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Проблема толерантности

Толерантность – одно из самых вредных и разрушительных понятий системы, одна из ярких бусинок в пластиковом ожерелье «общечеловеческих ценностей», которое всучили нам в обмен на всё наш всё.

Толерантность изначально не предполагает попытки увидеть, понять или принять другого. Она требует белозубого лицемерия, дежурных улыбок и искреннего безразличия. В любую толерантность всегда включена должная доза нелюбви к ближнему. Мы можем быть толерантны только к тем, кого если не ненавидим, то хотя бы презираем. Это маска, которая обязательно когда-то спадёт.

И ещё – упражнение в подавлении наших внутренних убеждений во имя внешнего одобрения. От лжекультуры толерантности – ежедневные вспышки дикого насилия всех видов человекофобии в самых толерантных странах. Нет более совершенной школы двойных стандартов, чем эта.

Понимание, как искусство смотреть, всегда будет противоположно толерантности – науке не видеть. Для поиска ключей от будущего нам нужен срочный курс нетерпимости к толерантности.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/1038 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8409541.html
Метки: двойные стандарты, лицемерие, общество, толерастия
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 29620 25122
    марина два часа назад

      жорик я к тебе толерантна ..

      • 25096 23326
        жора шаповмарина два часа назад

          Это медицинский термин. В социальном плане посмотрите , что этот термин значит. Естессно , Вы не посмотрели.
          А автор поста бред “притянул за уши”.

          • 29620 25122
            маринажора шапов два часа назад

              у тебя же память отличная -я уже писала давно,что толерантность в мед.-несопротивление организма ,а еще я говорила =это когда все безяйцевые и улыбаются…Ты ж один у нас начитанный терминами..АА почему на вопросы не отвечаешь никому ,трус

              • 25096 23326
                жора шаповмарина 16 мин. назад

                  Не вижу нормальных адекватных вопросов от Вас ( откуда им взяться ? ) , да я и не про память . А про точность формулировок определений и терминов. А если “взагали” , – то Вам на лавочку с ОБС.
                  “толерантность в мед.-несопротивление организма” (у Вас). А на самом деле – привыкание к лекарствам и препаратам.
                  В следствие чего может быть нейтральное состояние , или пауза и переход к другим действенным при медицинском контроле и наблюдении (это чужому).))
                  Политики и заинтересованные люди в социуме термин применяют кто во что горазд.

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