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Украина проводила подготовку к подрыву “грязной бомбы” на территории РФ

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ФСБ сообщило о планах ГУР по подготовке подрыва грязной бомбы на территории России.

В главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики.

Координация использования этой авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион".

Там разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами – для подрыва и приведения в негодность местности для проживания.

С начала года это подразделение осуществило 5 боевых вылетов на территорию России, два пилота были задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах.

Напоминаю, что ГУР в России до сих пор не признан террористической организацией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8406919.html
Метки: гур моу, Россия, терроризм, Украина, фсб, ядерное оружие
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