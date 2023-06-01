Олег Радюш. “Великое переселение народов”: славяне и их соседи в водовороте истории. Часть 2
Олег Радюш. “Великое переселение народов”: славяне и их соседи в водовороте истории. Часть 2.
У истории есть хорошее чувство юмора. Загнанные готами в леса славяне дождались, когда по Днепру проплывет “труп” их врага. Так борьба гуннов и германцев вывела славян на историческую сцену.
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