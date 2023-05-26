«Большая приватизация», польская угроза и поход Запада на Россию за ресурсами. Игорь Нагаева
1:16 Экономика России вошла в топ-10 по итогам 2022 года. Запад просчитался с санкциями?
17:04 Минфин анонсировал проведения в России «большой приватизации»;
24:16 Цифровые деньги уничтожат коммерческие банки? Как будет работать новая валюта?
45:09 Отмена виз и возобновление полётов в Грузию: почему грузины протестуют?
52:40 Будущий статус Казахстана. Как долго Казахстан сможет оставаться независимым?
57:55 Польский генерал заявил, что страна готовится к вооруженному перевороту в Беларуси и участию в его поддержке военным путём. Насколько вероятен подобный сценарий?
1:10:46 Как итоги выборов в Турции повлияют на отношения с Россией?
1:15:46 Минфин США заявил, что к 1 июня в стране могут закончиться наличные, а к 8 июня у правительства США, скорее всего, закончатся средства для оплаты счетов. Что происходит?
Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
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