Зыгарь против Суворова. Подробный разбор штурма Праги/ Олег Леонов и Егор Яковлев
Продолжение разбора мультфильма Михаила Зыгаря об Александре Суворове. В этом выпуске историк; заместитель руководителя кафедры униформологии, исторического этикета, методологии работы консультантов по эпохе в живописи, театре и кино РГСУ Олег Леонов сделал детальный разбор событий 1794-го года, известный как штурм Праги.
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