Что наша жизнь… О последнем периоде жизни и творчества Чайковского (1990)
О последнем периоде жизни и творчества П.И.Чайковского, когда им были созданы опера “Пиковая дама” и Шестая симфония. В фильме звучат фрагменты писем и дневников композитора – его размышления о жизни и смерти, о смысле бытия и религии, музыке и любви к Родине.
Лентелефильм 1990
Автор сценария – Виктор Окунцов
Автор сценария – Вера Савина
Режиссер – Виктор Окунцов
Оператор – Юрий Иванов
Текст читал – Николай Мартон
#ЧтоНашаЖизнь #Чайковский
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