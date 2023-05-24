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Что наша жизнь… О последнем периоде жизни и творчества Чайковского (1990)

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О последнем периоде жизни и творчества П.И.Чайковского, когда им были созданы опера “Пиковая дама” и Шестая симфония. В фильме звучат фрагменты писем и дневников композитора – его размышления о жизни и смерти, о смысле бытия и религии, музыке и любви к Родине.

Лентелефильм 1990
Автор сценария – Виктор Окунцов
Автор сценария – Вера Савина
Режиссер – Виктор Окунцов
Оператор – Юрий Иванов
Текст читал – Николай Мартон

#ЧтоНашаЖизнь #Чайковский

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AKhnsdng5g0
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