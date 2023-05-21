Федор Лисицин. Алексей Исаев. Потопление крейсера “Блюхер”. Часть 1. “В бой идут одни старики”
Потопление крейсера “Блюхер”, 1940 г. Часть 1. “В бой идут одни старики”, норвежская версия.
Немецкое вторжение в Норвегию в апреле 1940 года. Нейтральная скандинавская страна, все предвоенные годы сокращавшая расходы на оборону и провозгласившая пацифизм руководящей идей своей внешней политики оказалась под угрозой вторжения сильнейших нацистских вооруженных сил.
Разведка доложила точно — у руководства Норвегии была вся необходимая информация о германских планах. Как так получилось, что несмотря на это германское вторжение оказалось полной неожиданностью для сил оборонявших столицу Норвегии. Почти полной неожиданностью, для всех кроме нескольких весьма пожилых офицеров и сержантов норвежской береговой обороны.
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